Тут і Київщина, і Харківщина, і Сумщина: у бібліотеці на Волині запрацювала виставка ляльок





Про це Ольга Губалюк. З її слів, виготовили ляльок майстрині з різних куточків України й ті, які нині перебувають за кордоном.



"Ми можемо побачити фото, як виглядала Олена Пчілка. І можна порівняти, що відтворено до найменших деталей всі етнографічні особливості, всі деталі. Вона писала багато книжок, казок, і тут маленька книжечка казки теж є", — говорить Ольга Губалюк.



Виставка подорожує Україною з 2022 року, щоразу поповнюючись новими експонатами.



"Ляльок 66 лише косачівен, князівен близько 30-ти і 4 захисниці. Всі жінки-представниці родини Косачів: мама Олена Пчілка, і її чотири доньки – Ольга, Ізидора, Леся і Оксана", — каже працівниця обласного центру позашкілля Ольга Губалюк.



На відкриття виставки завітало до 30 людей: це читачі сільської бібліотеки, учні місцевої школи та жителі Боратинської громади.



"Ніколи не думала, що виставку можна зібрати із різних регіонів. Тут і Київщина, і Харківщина, і Сумщина. Нам розповідали на відкритті, що ці роботи робили навіть під кулями. Це надзвичайно", — розповідає відвідувачка виставки Валентина Зінчук.



За словами бібліотекарки Галини Патути, виставку можуть відвідати усі охочі. Також тут проводитимуть уроки для учнів місцевої школи.



"Ми з вчителем історії домовились за спільний урок, який буде проходити в бібліотеці. Тут представлені ляльки історичні персонажі: княгиня Ольга, Ярославна, Анна, Інгігерда. Діти зможуть познайомитись з культурою, вбранням, покращити свої знання з історії України", — каже Галина Патута.



Додає: виставка діятиме у бібліотеці у селі Промінь Луцького району до 22 травня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бібліотеці села Промінь Луцького району відкрилась виставка ляльок "Славні українки всіх часів". Серед сотні експонатів — українські князівни, жіноцтво родини Косачів, а також ляльки у пікселі — сучасні захисниці.Про це Суспільному розповіла ініціаторка виставки. З її слів, виготовили ляльок майстрині з різних куточків України й ті, які нині перебувають за кордоном."Ми можемо побачити фото, як виглядала Олена Пчілка. І можна порівняти, що відтворено до найменших деталей всі етнографічні особливості, всі деталі. Вона писала багато книжок, казок, і тут маленька книжечка казки теж є", — говорить Ольга Губалюк.Виставка подорожує Україною з 2022 року, щоразу поповнюючись новими експонатами."Ляльок 66 лише косачівен, князівен близько 30-ти і 4 захисниці. Всі жінки-представниці родини Косачів: мама Олена Пчілка, і її чотири доньки – Ольга, Ізидора, Леся і Оксана", — каже працівниця обласного центру позашкілля Ольга Губалюк.На відкриття виставки завітало до 30 людей: це читачі сільської бібліотеки, учні місцевої школи та жителі Боратинської громади."Ніколи не думала, що виставку можна зібрати із різних регіонів. Тут і Київщина, і Харківщина, і Сумщина. Нам розповідали на відкритті, що ці роботи робили навіть під кулями. Це надзвичайно", — розповідає відвідувачка виставкиЗа словами бібліотекарки, виставку можуть відвідати усі охочі. Також тут проводитимуть уроки для учнів місцевої школи."Ми з вчителем історії домовились за спільний урок, який буде проходити в бібліотеці. Тут представлені ляльки історичні персонажі: княгиня Ольга, Ярославна, Анна, Інгігерда. Діти зможуть познайомитись з культурою, вбранням, покращити свої знання з історії України", — каже Галина Патута.Додає: виставка діятиме у бібліотеці у селі Промінь Луцького району до 22 травня.

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