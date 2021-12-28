Стоянку біля драмтеатру у Луцьку хочуть зробити платною





Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікували на сайті міськради, передає



Так хочуть організувати та впорядкувати мережу паркомайданчиків, а також збільшити надходження коштів до бюджету.



Наразі за цією адресою місце для паркування поки що безплатне. Після того як це рішення ухвалять на виконкомі, там встановлять в’їзний і виїзний термінали, повідомив у коментарі misto.media директор КУ «АвтоПаркСервіс» Олег Бахтай.



Також облаштують два шлагбауми на в’їзді та виїзді, а номерні знаки автомобілів фіксуватиме відеокамера.



Оплачувати за послугу треба буде через платіжний термінал. Наразі «АвтоПаркСервіс» ще прораховує тариф, зазначив він.



«Я думаю, вартість буде в межах 30 грн за годину», — каже Бахтай.



Всього на локації передбачено 64 паркомісця, які організують по обидва боки драмтеатру. 44 з них — платні, вони будуть розташовані поруч із Палацом культури. 20 безплатних місць відвели ближче до готелю «Україна» (тут передбачили і звичайні паркомісця, і для людей з інвалідністю).



Запрацювати платна стоянка має через 1—2 місяці. Точної дати поки що немає.



Для початку проєкт рішення повинні затвердити під час найближчого засідання виконавчого комітету, зазначив Бахтай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Паркувальний майданчик біля драмтеатру на вул. Богдана Хмельницького, 1 незабаром стане платним.Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікували на сайті міськради, передає misto.media Так хочуть організувати та впорядкувати мережу паркомайданчиків, а також збільшити надходження коштів до бюджету.Наразі за цією адресою місце для паркування поки що безплатне. Після того як це рішення ухвалять на виконкомі, там встановлять в’їзний і виїзний термінали, повідомив у коментарі misto.media директор КУ «АвтоПаркСервіс» Олег Бахтай.Також облаштують два шлагбауми на в’їзді та виїзді, а номерні знаки автомобілів фіксуватиме відеокамера.Оплачувати за послугу треба буде через платіжний термінал. Наразі «АвтоПаркСервіс» ще прораховує тариф, зазначив він.«Я думаю, вартість буде в межах 30 грн за годину», — каже Бахтай.Всього на локації передбачено 64 паркомісця, які організують по обидва боки драмтеатру. 44 з них — платні, вони будуть розташовані поруч із Палацом культури. 20 безплатних місць відвели ближче до готелю «Україна» (тут передбачили і звичайні паркомісця, і для людей з інвалідністю).Запрацювати платна стоянка має через 1—2 місяці. Точної дати поки що немає.Для початку проєкт рішення повинні затвердити під час найближчого засідання виконавчого комітету, зазначив Бахтай.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію