Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 10 травня

Луцьк

Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.

Область

Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 6-11° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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