Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 травня
Луцьк
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 6-11° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 травня
Луцьк
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 6-11° тепла.
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