На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Кошель

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Кошель
На фронті загинув воїн із селища Ратне Микола Миколайович Кошель.

Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.

«Вічна слава в памʼять Герою. В скорботі схиляємо голови перед подвигом нашого воїна. Щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у дописі.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Кошель

На жаль, ворожа куля обірвала життя захисника.

Дату та час поховання повідомлять згодом.

ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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