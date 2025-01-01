На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Кошель

Микола Миколайович Кошель.



Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.



«Вічна слава в памʼять Герою. В скорботі схиляємо голови перед подвигом нашого воїна. Щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у дописі.





На жаль, ворожа куля обірвала життя захисника.



Дату та час поховання повідомлять згодом.



ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув воїн із селища РатнеПро це повідомив очільник Ратнівської громади«Вічна слава в памʼять Герою. В скорботі схиляємо голови перед подвигом нашого воїна. Щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у дописі.На жаль, ворожа куля обірвала життя захисника.Дату та час поховання повідомлять згодом.ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію