На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Кошель
Сьогодні, 20:38
На фронті загинув воїн із селища Ратне Микола Миколайович Кошель.
Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.
«Вічна слава в памʼять Герою. В скорботі схиляємо голови перед подвигом нашого воїна. Щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у дописі.
На жаль, ворожа куля обірвала життя захисника.
Дату та час поховання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.
«Вічна слава в памʼять Герою. В скорботі схиляємо голови перед подвигом нашого воїна. Щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у дописі.
На жаль, ворожа куля обірвала життя захисника.
Дату та час поховання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким загиблого.
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