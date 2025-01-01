На фронті помер воїн з Волині Сергій Стернічук

Стернічук Сергій Вікторович. Жорстока війна забрала ще одне українське життя.



Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.



Народився Стернічук Сергій Вікторович 1993 року. Помер Герой від отриманих травм під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області.



"Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться у дописі.



Про чин поховання Героя - Стернічука Сергія Вікторовича - повідомимо згодом.



ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким померлого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівщина знову в жалобі – помер мужній захисник України – солдат. Жорстока війна забрала ще одне українське життя.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.Народився Стернічук Сергій Вікторович 1993 року. Помер Герой від отриманих травм під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області."Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться у дописі.Про чин поховання Героя - Стернічука Сергія Вікторовича - повідомимо згодом.ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким померлого.

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