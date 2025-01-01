На фронті помер воїн з Волині Сергій Стернічук
Сьогодні, 21:27
Ківерцівщина знову в жалобі – помер мужній захисник України – солдат Стернічук Сергій Вікторович. Жорстока війна забрала ще одне українське життя.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Народився Стернічук Сергій Вікторович 1993 року. Помер Герой від отриманих травм під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області.
"Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться у дописі.
Про чин поховання Героя - Стернічука Сергія Вікторовича - повідомимо згодом.
ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким померлого.
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Народився Стернічук Сергій Вікторович 1993 року. Помер Герой від отриманих травм під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області.
"Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться у дописі.
Про чин поховання Героя - Стернічука Сергія Вікторовича - повідомимо згодом.
ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким померлого.
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