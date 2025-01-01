На фронті помер воїн з Волині Сергій Стернічук

На фронті помер воїн з Волині Сергій Стернічук
Ківерцівщина знову в жалобі – помер мужній захисник України – солдат Стернічук Сергій Вікторович. Жорстока війна забрала ще одне українське життя.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

Народився Стернічук Сергій Вікторович 1993 року. Помер Герой від отриманих травм під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області.

"Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться у дописі.

Про чин поховання Героя - Стернічука Сергія Вікторовича - повідомимо згодом.

ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким померлого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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