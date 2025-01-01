У Німеччині відкрився Multi Cook від ексзасновника «Галі Балуваної»

У Німеччині відкрився Multi Cook від ексзасновника «Галі Балуваної»
Відкрили першу у Німеччині точку з напівфабрикатами від ексзасновника «Галі Балуваної» Володимира Матвійчука. Новий Multi Cook з'явився у Штутгарті.

Про це повідомили на у компанії, передає "Конкурент".

Німеччина – 29 країна в мережі MULTI COOK.

«Друзі, ми з великим задоволенням оголошуємо, що ми відкрилися. Ви так довго чекали, і тепер ваші улюблені українські продукти доступні у Німеччині

"Запрошуємо Вас до нашого магазину за адресою: Krötenweg 3, 70499 Stuttgart.Ви зможете насолоджуватись смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших. Також, не пропустіть нашу спеціальну дегустацію страв!" – йдеться у повідомлені.




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Теги: MULTI COOK, новий заклад, Німеччина
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