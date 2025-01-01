Скільки коштує погуляти на Food Fest у Луцьку цьогоріч: ціни



У Луцьку стартував вже традиційний для містян фестиваль їжі Food Fest. Щоправда, цього року місце проведення не зовсім звичайне. Якщо раніше учасники фесту частували відвідувачів у стінах Луцького замку, то зараз захід переїхав в Adrenalin City.



Охочих поласувати смаколиками не зупинила навіть незвична для травня прохолодна погода.



Журналісти сайту



Що по цінах?



Найперше, за що доведеться платити – вхідний квиток. Цього разу вартість дещо більша, ніж у попередніх роках – 650 грн (за один день фестивалю) і 800 за усі три дні з 9 по 11 травня.



На локації – близько 30 різних точок. Спробувати можна усе від традиційної української кухні до незвичних східних страв.



Тут вам і грузинські хачапурі, і американські бургери з хот-догами, і львівська реберня, представники луцьких тематичних закладів, кіоски з морепродуктами тощо. Тому, гадаємо, кожен знайде щось собі до смаку.



Щодо цін, то тут вони теж різні. Наприклад, за шашлик зі свинини чи курки просять від 80 до 120 грн за 100 грамів. Львівська реберня свої страви продає за приблизно такими ж цінами, але, звісно, є й дорожчі позиції.



Вартість овочів до мʼяса варіюється від 60 до 90 грн за 100 грамів.



За американську кухню – бургери та хот-доги – на фесті просять від 100 грн.



Морепродукти у кіоску, що практично біля самого входу, стартують від 110 грн, а найдорожча страва обійдеться вам в 260.



Для любителів солодкого тут теж є чим поласувати, зокрема свіжою полуницею з різними топінгами.



Алкоголь теж є на різний смак та за різну вартість. За бокал пива доведеться віддати близько 70 грн, а для любителів теплих напоїв, як-от пʼяної вишні все залежить від об’єму. Є й різного роду коктейлі від луцьких закладів, вартість здебільшого така ж, як і в барах.



На колір і смак, як-то кажуть, товариш не всяк. Проте на смачному фесті, на нашу думку, кожен зможе знайти для себе щось цікаве як серед їжі, так і напоїв. За розваги теж не варто перейматися, бо ж прямісінько у центрі – сцена з різними інтерактивними заходами, а на території можна знайти чим зайнятися як дітям, так і дорослим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скільки коштує погуляти на Food Fest у Луцьку цьогоріч (фото)У Луцьку стартував вже традиційний для містян фестиваль їжі Food Fest. Щоправда, цього року місце проведення не зовсім звичайне. Якщо раніше учасники фесту частували відвідувачів у стінах Луцького замку, то зараз захід переїхав в Adrenalin City.Охочих поласувати смаколиками не зупинила навіть незвична для травня прохолодна погода.Журналісти сайту «Конкурент» вирішили дізнатися, на скільки вдарять по гаманцеві відвідини смачного фестивалю.Найперше, за що доведеться платити – вхідний квиток. Цього разу вартість дещо більша, ніж у попередніх роках – 650 грн (за один день фестивалю) і 800 за усі три дні з 9 по 11 травня.На локації – близько 30 різних точок. Спробувати можна усе від традиційної української кухні до незвичних східних страв.Тут вам і грузинські хачапурі, і американські бургери з хот-догами, і львівська реберня, представники луцьких тематичних закладів, кіоски з морепродуктами тощо. Тому, гадаємо, кожен знайде щось собі до смаку.Щодо цін, то тут вони теж різні. Наприклад, за шашлик зі свинини чи курки просять від 80 до 120 грн за 100 грамів. Львівська реберня свої страви продає за приблизно такими ж цінами, але, звісно, є й дорожчі позиції.Вартість овочів до мʼяса варіюється від 60 до 90 грн за 100 грамів.За американську кухню – бургери та хот-доги – на фесті просять від 100 грн.Морепродукти у кіоску, що практично біля самого входу, стартують від 110 грн, а найдорожча страва обійдеться вам в 260.Для любителів солодкого тут теж є чим поласувати, зокрема свіжою полуницею з різними топінгами.Алкоголь теж є на різний смак та за різну вартість. За бокал пива доведеться віддати близько 70 грн, а для любителів теплих напоїв, як-от пʼяної вишні все залежить від об’єму. Є й різного роду коктейлі від луцьких закладів, вартість здебільшого така ж, як і в барах.На колір і смак, як-то кажуть, товариш не всяк. Проте на смачному фесті, на нашу думку, кожен зможе знайти для себе щось цікаве як серед їжі, так і напоїв. За розваги теж не варто перейматися, бо ж прямісінько у центрі – сцена з різними інтерактивними заходами, а на території можна знайти чим зайнятися як дітям, так і дорослим.

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