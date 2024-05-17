Десятки компаній і фізосіб: Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії

Володимир Зеленський ввів у дію нові економічні санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО). До чорного списку потрапили 74 юридичні особи, включно з російськими металургійними підприємствами та компаніями, що мають стосунок до оборонного сектору, а крім того фірми з Білорусі, Узбекистану, Китаю та Ірану. Також обмеження введено щодо 58 фізосіб – усі громадяни Російської Федерації.



Про це йдеться в указі №301/2025, опублікованому 9 травня на сайті Офісу президента. Документ набув чинності з моменту опублікування, передає



Разом з указом опубліковано два додатки. У першому міститься список підсанкційних фізичних осіб, у другому – юридичних осіб.



Серед підсанкційних юросіб опинилася низка конструкторських бюро з Росії (зокрема, "Астрон" і "Омега") та науково-дослідні інститути (в т.ч. "Сінвент", НДІ ім. Солінова). Крім того у списку опинилися металургійні підприємства – Самарський металургійний завод, Ступінська металургійна компанія.



Крім російських підприємств у переліку є білоруські компанії "Ізотек-М" та "Ізовак", підприємства з Узбекистану ("Меркюрі Ренессанс", "Ро Матіріалз", "Ферганський хімічний завод"), Китаю (Smart Kit Technology) та Ірану (Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh, Pishro Sanat Aseman Sharif).



Серед фізосіб, які увійшли до санкційного, є представники культури та керівники підприємств РФ. Зокрема, обмеження запроваджено проти поета й художника Вадима Циганова, який публічно підтримав російське вторгнення в Україну.



Також під санкції потрапили генеральний директор верстатобудівного заводу "Форт" Юрій Чуркін, Петро Ващенко – керівник компанії "Униматик", яка постачає високотехнологічне металорізальне обладнання, Олег Гарін – гендиректор підприємства "Волгоцеммаш", Роман Дробінін – керівник заводу вакуумної металургії, та інші





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниввів у дію нові економічні санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО). До чорного списку потрапили 74 юридичні особи, включно з російськими металургійними підприємствами та компаніями, що мають стосунок до оборонного сектору, а крім того фірми з Білорусі, Узбекистану, Китаю та Ірану. Також обмеження введено щодо 58 фізосіб – усі громадяни Російської Федерації.Про це йдеться в указі №301/2025, опублікованому 9 травня на сайті Офісу президента. Документ набув чинності з моменту опублікування, передає Обоз.Юа Разом з указом опубліковано два додатки. У першому міститься список підсанкційних фізичних осіб, у другому – юридичних осіб.Серед підсанкційних юросіб опинилася низка конструкторських бюро з Росії (зокрема, "Астрон" і "Омега") та науково-дослідні інститути (в т.ч. "Сінвент", НДІ ім. Солінова). Крім того у списку опинилися металургійні підприємства – Самарський металургійний завод, Ступінська металургійна компанія.Крім російських підприємств у переліку є білоруські компанії "Ізотек-М" та "Ізовак", підприємства з Узбекистану ("Меркюрі Ренессанс", "Ро Матіріалз", "Ферганський хімічний завод"), Китаю (Smart Kit Technology) та Ірану (Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh, Pishro Sanat Aseman Sharif).Серед фізосіб, які увійшли до санкційного, є представники культури та керівники підприємств РФ. Зокрема, обмеження запроваджено проти поета й художника Вадима Циганова, який публічно підтримав російське вторгнення в Україну.Також під санкції потрапили генеральний директор верстатобудівного заводу "Форт" Юрій Чуркін, Петро Ващенко – керівник компанії "Униматик", яка постачає високотехнологічне металорізальне обладнання, Олег Гарін – гендиректор підприємства "Волгоцеммаш", Роман Дробінін – керівник заводу вакуумної металургії, та інші

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