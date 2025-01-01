На Донеччині загинув Герой з Волині Владислав Тараненко
09 травня, 23:48
В боях за волю та Незалежність України загинув захисник, Герой — Тараненко Владислав Ігорович, 1995 року народження.
Повідомили у Поромівській територіальній громаді.
Старший солдат загинув 5 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Плещіївка, Краматорського району, Донецької області.
"Він віддав найдорожче — своє життя, за кожного з нас, за спокій рідної землі, за майбутнє України. Схиляємо голови в скорботі разом з родиною. У наших серцях назавжди залишиться світла памʼять про Героя, якого не зламали ні страх, ні ворог", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким загиблого.
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Повідомили у Поромівській територіальній громаді.
Старший солдат загинув 5 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Плещіївка, Краматорського району, Донецької області.
"Він віддав найдорожче — своє життя, за кожного з нас, за спокій рідної землі, за майбутнє України. Схиляємо голови в скорботі разом з родиною. У наших серцях назавжди залишиться світла памʼять про Героя, якого не зламали ні страх, ні ворог", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким загиблого.
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