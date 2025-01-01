На Донеччині загинув Герой з Волині Владислав Тараненко

В боях за волю та Незалежність України загинув захисник, Герой —, 1995 року народження.Повідомили у Поромівській територіальній громаді.Старший солдат загинув 5 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Плещіївка, Краматорського району, Донецької області."Він віддав найдорожче — своє життя, за кожного з нас, за спокій рідної землі, за майбутнє України. Схиляємо голови в скорботі разом з родиною. У наших серцях назавжди залишиться світла памʼять про Героя, якого не зламали ні страх, ні ворог", - йдеться у дописі.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.ВолиньPost висловлює співуття рідним та близьким загиблого.