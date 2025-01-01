Останній шанс для Росії. ЄС та США запропонують нове перемир'я в Україні, - Reuters





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За даними анонімного джерела видання, Сполучені Штати та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Відомо, що у разі відмови це означатиме спільне запровадження нових санкцій проти Росії.



"Ми ще не повністю завершили проект, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення", - сказало джерело.



За даними анонімного співрозмовника видання, все ще тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування, хоча якщо вона відмовиться, то проти Москви будуть застосовані нові санкції США та ЄС.



"У найближчі години та дні може статися оголошення про припинення вогню на 30 днів або на окремі частини, що все ще обговорюється", - зазначило джерело.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЄС та США майже завершили узгодження пропозиції про перемир'я між Україною та Росією. Якщо вона не буде прийнята, Москву чекають нові санкції.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За даними анонімного джерела видання, Сполучені Штати та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Відомо, що у разі відмови це означатиме спільне запровадження нових санкцій проти Росії."Ми ще не повністю завершили проект, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення", - сказало джерело.За даними анонімного співрозмовника видання, все ще тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування, хоча якщо вона відмовиться, то проти Москви будуть застосовані нові санкції США та ЄС."У найближчі години та дні може статися оголошення про припинення вогню на 30 днів або на окремі частини, що все ще обговорюється", - зазначило джерело.

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