Хто очолив Луцький міськрайонний суд: подробиці

Хто очолив Луцький міськрайонний суд: подробиці
У Луцькому міськрайонному суді області обрали нового голову – ним став Анатолій Пахолюк, який головував у міськрайонному суді з 2018 по 2024 рік.
Хто очолив Луцький міськрайонний суд: подробиці

Про це повідомили у Луцькому міськрайонному суді Волинської області.

У п'ятницю, 9 травня. в Луцькому міськрайонному суді відбулися загальні збори суддів для обрання на адміністративну посаду голови суду.

Шляхом таємного голосування на посаду голови Луцького міськрайонного суду Волинської області строком на три роки був обраний Пахолюк Анатолій Михайлович.

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Теги: суд, голова
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