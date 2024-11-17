Хто очолив Луцький міськрайонний суд: подробиці

Анатолій Пахолюк, який головував у міськрайонному суді з 2018 по 2024 рік.



Про це повідомили у Луцькому міськрайонному суді Волинської області.



У п'ятницю, 9 травня. в Луцькому міськрайонному суді відбулися загальні збори суддів для обрання на адміністративну посаду голови суду.



Шляхом таємного голосування на посаду голови Луцького міськрайонного суду Волинської області строком на три роки був обраний Пахолюк Анатолій Михайлович.

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