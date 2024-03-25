У Луцьку на проспекті Перемоги ремонтують тротуар: яка вартість

У Луцьку на проспекті Перемоги ремонтують тротуар: яка вартість
У Луцьку розпочали ремонт тротуару на проспекті Перемоги поруч із зупинкою громадського транспорту.

На місці вже замінили частину бордюрів, облаштували тактильну плитку на зупинці. Також працівники мають перекласти бруківку та встановити дорожні знаки, пише misto.media.

На поточний ремонт тротуару вздовж будинку № 18 на проспекті Перемоги витратять 132 тис. грн з міського бюджету. Переможцем тендеру є ТОВ «Приват преміум сервіс».

Задля безпеки місце огородили червоно-білою стрічкою.

Нагадаємо, на цій зупинці також планують встановити скляний павільйон. Поки що там є тільки інформаційне табло, яке показує розклад руху маршруток і тролейбусів.

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Теги: Луцьк, дорога, ремонт
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