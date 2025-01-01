Оновили графіки відключень: на Волині до кінця доби – з електрикою

Оновили графіки відключень: на Волині до кінця доби – з електрикою
«Волиньобленерго» оновило графіки погодинних відключень електроенергії на сьогодні, 12 грудня.

Про це повідомляє Волиньобленерго.

Як свідчать оновлені графіки, на сьогодні на Волині вже не планується застосування графіків погодинних відключень світла.

