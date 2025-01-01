Оновили графіки відключень: на Волині до кінця доби – з електрикою
Сьогодні, 10:02
«Волиньобленерго» оновило графіки погодинних відключень електроенергії на сьогодні, 12 грудня.
Про це повідомляє Волиньобленерго.
Як свідчать оновлені графіки, на сьогодні на Волині вже не планується застосування графіків погодинних відключень світла.
Коментарі 0
