В Україні стався землетрус: що відомо





Як повідомляє



Землетрус зареєстрували у четвер, 11 грудня, о 21.33. За офіційними даними, епіцентр землетрусу розташовувався у Мельнице-Подільській громаді Чортківського району. Глибина залягання джерела становила 3 кілометри, а магнітуда - 2,9 за шкалою Ріхтера.



Такі підземні коливання відносять до категорії відчутних - їх можуть помітити люди, однак вони зазвичай не несуть небезпеки.



Як наголошується, станом на зараз повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.



Фахівці додають, що для уточнення параметрів підземних поштовхів громадян, які могли щось відчути, просять залишити повідомлення на офіційному сайті ГЦСК.



Землетруси в Україні



Нагадаємо, в Україні періодично стаються слабкі землетруси. Найчастіше сейсмологи їх фіксують у гірських регіонах країни.



Зокрема, в ніч на 8 грудня у Закарпатській області зафіксували слабкий землетрус магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера). Він належав до категорії невідчутних.



Раніше у Чернівецькій області зафіксували слабкий землетрус магнітудою 1,4 на глибині 3 км - він належить до невідчутних і не становив загрози. Епіцентр розташовувався поблизу села Білоусівка.



Перед тим, 13 липня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 на глибині 3 км. Поштовхи сталися поблизу селища Конятин і належать до категорії ледве відчутних. Фахівці нагадують, що це вже не перший незначний землетрус останнім часом.



Цьогоріч підземну активність фіксували й на Полтавщині. 1 лютого 2025 року мешканці Полтави у соцмережах скаржилися на відчутні поштовхи, особливо на верхніх поверхах будинків. Згодом у Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що неподалік міста зафіксували землетрус магнітудою 3,67 бала за шкалою Ріхтера.

