Воїни волинської бригади ЗСУ відбили ворожі штурми і відзначили річницю частини
Сьогодні, 09:20
Попри ворожі штурми, військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначили річницю створення військової частини.
Про це йдеться у повідомленні військової частини у фейсбуці.
«А таки змогли! Попри вчорашні активні штурмові дії ворога (нагадуємо - успішно відбиті), ми таки змогли відзначити 11-ту річницю створення Князівської бригади!» - йдеться у повідомленні.
Командир бригади підполковник Анатолій Лисецький вручив князівським воїнам державні, відомчі та бригадні нагороди - за мужність, стійкість і відданість спільній справі.
А представники «Культурного десанту» та гурт «Чистий четвер» подарували нам музику, тепло й приємні емоції.
«Бо навіть на війні є місце для миті, коли серце згадує, заради чого все це - заради життя, заради своїх, заради того, щоб одного дня слова «знову в бій» остаточно перетворилися на - «ми вистояли», - зазначили у бригаді.
