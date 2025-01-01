Воїни волинської бригади ЗСУ відбили ворожі штурми і відзначили річницю частини

Попри ворожі штурми, військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначили річницю створення військової частини.Про це йдеться у повідомленні військової частини у фейсбуці.«А таки змогли! Попри вчорашні активні штурмові дії ворога (нагадуємо - успішно відбиті), ми таки змогли відзначити 11-ту річницю створення Князівської бригади!» - йдеться у повідомленні.Командир бригади підполковниквручив князівським воїнам державні, відомчі та бригадні нагороди - за мужність, стійкість і відданість спільній справі.А представники «Культурного десанту» та гурт «Чистий четвер» подарували нам музику, тепло й приємні емоції.«Бо навіть на війні є місце для миті, коли серце згадує, заради чого все це - заради життя, заради своїх, заради того, щоб одного дня слова «знову в бій» остаточно перетворилися на - «ми вистояли», - зазначили у бригаді.