Як обрати ролети в дитячу кімнату? Основні рекомендації батькам





Вибір матеріалів

Коли йдеться про дитячу кімнату, вибір часто постає перед двома варіантами – тканинними ролетами та алюмінієвими жалюзями. Перший варіант підійде у кімнату малюкам, адже ролети створюють затишок та є приємними на дотик. Оскільки діти з часом почнуть пізнавати світ, вони можуть доторкатися до ролетів, а тому ті повинні бути приємними та м'якими. Однак, зверніть увагу, що тканина здатна накопичувати пил, а тому потрібно обирати ролети із покриттям, що відштовхує пил.



Щодо алюмінієвих жалюзів, вони є легкими у догляді, такі конструкції дуже просто мити. Крім цього, вони не піддаються гниттю або корозії. Однак, їх краще обирати старшим дітям, які вже точно не будуть випробовувати жалюзі на міцність.



Від дерев'яних жалюзів у дитячу краще відмовитися, адже вони здатні з часом тріскатися. Особливо, якщо дитина постійно буде торкатися до ролетів під час ігор у своїй кімнаті.



Роль кольору у виборі ролетів

Незалежно від того, які ролети ви обрали, потрібно особливу увагу приділити колірній палітрі. В інтернет-магазині



Пастельні кольори, як от бежеві, світло-зелені та блідо-блакитні, здатні створити заспокійливу атмосферу. Вони підійдуть, якщо кімната дитини розташована на південній стороні.

Яскраві відтінки коралового, жовтого, бірюзового здатні додати енергії та веселощів у кімнату. Тому вони підійдуть у великі кімнати із нейтральним інтер'єром, ставши акцентом.

Комбінування кольорів може стати оригінальним акцентом у дитячій. Наприклад, досить красиво виглядає комбінація напівпрозорих ламелей із щільнішими текстурами, що дозволить створити можливість регулювати рівень освітлення в приміщенні.

Темні відтінки. Такі кольори як темно-сірі та коричневі можуть використовуватися у кімнатах підлітків, виконаних у стилі “лофт”. Однак, у такому разі варто пересвідчитися, що у дитячій кімнаті достатньо освітлення. Можливо варто додати ще декілька ламп або світильників.

Однак, не тільки вибір ролетів має значення. Також обов'язково потрібно правильно доглядати за ними. Перш за все – регулярно очищуйте ламелі від пилу, щоб не відбувалося його накопичення. Раз на пів року рекомендовано перевіряти роботу механізму підйому жалюзі, переконайтеся, що кріплення не ослабли, а шнурки не зносилися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оформлення дитячої кімнати – відповідальний та творчий процес, під час якого потрібно врахувати безліч деталей. Вибір ролетів є важливим питанням, адже вони впливають на рівень освітлення у кімнаті та загалом задають атмосферу у приміщенні. У цій статті ми розповімо, на що звернути увагу при виборі ролетів у дитячу кімнату.Коли йдеться про дитячу кімнату, вибір часто постає перед двома варіантами – тканинними ролетами та алюмінієвими жалюзями. Перший варіант підійде у кімнату малюкам, адже ролети створюють затишок та є приємними на дотик. Оскільки діти з часом почнуть пізнавати світ, вони можуть доторкатися до ролетів, а тому ті повинні бути приємними та м'якими. Однак, зверніть увагу, що тканина здатна накопичувати пил, а тому потрібно обирати ролети із покриттям, що відштовхує пил.Щодо алюмінієвих жалюзів, вони є легкими у догляді, такі конструкції дуже просто мити. Крім цього, вони не піддаються гниттю або корозії. Однак, їх краще обирати старшим дітям, які вже точно не будуть випробовувати жалюзі на міцність.Від дерев'яних жалюзів у дитячу краще відмовитися, адже вони здатні з часом тріскатися. Особливо, якщо дитина постійно буде торкатися до ролетів під час ігор у своїй кімнаті.Незалежно від того, які ролети ви обрали, потрібно особливу увагу приділити колірній палітрі. В інтернет-магазині https://sunguard.com.ua/ представлено великий вибір відтінків тканинних ролетів, що ідеально підійдуть в дитячу. Ось декілька рекомендацій:Однак, не тільки вибір ролетів має значення. Також обов'язково потрібно правильно доглядати за ними. Перш за все – регулярно очищуйте ламелі від пилу, щоб не відбувалося його накопичення. Раз на пів року рекомендовано перевіряти роботу механізму підйому жалюзі, переконайтеся, що кріплення не ослабли, а шнурки не зносилися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію