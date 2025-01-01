Зеленський заявив, що мирний план США передбачає вихід російських військ з частин трьох областей

Зеленський заявив, що мирний план США передбачає вихід російських військ з частин трьох областей
У плані США щодо завершення війни зазначається про вихід російських військ із захоплених ними частин Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в четвер, 11 грудня, пише NV.

«Окрім непогоджених поки позицій щодо Донеччини, в документі пропонувався вихід „рускіх“ з деяких шматочків наших областей, де вони зараз перебувають. Це те, що розглядається. Тобто вони виходять з відповідних шматочків Харківської, Сумської області, Дніпровщини, де вони є», — сказав Зеленський.

Водночас, за словами українського президента, про вихід росіян з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей у плані не йдеться.

«Це сьогодні так», — додав Зеленський.

Український президент також заявляв, що в мирному плані американські представники пропонують зробити неокуповану частину Донецької області «вільною економічною зоною».

Зеленський уточнив, що США пропонують, щоб Україна вивела свої війська з цієї території, однак і армія країни-агресорки РФ не має заходити на неї. Невідомим наразі залишається те, хто має керувати цією зоною.

8 грудня AFP, посилаючись на чиновника, знайомого з переговорами, писало, що питання території залишається «найпроблемнішим» у переговорному процесі України й США щодо припинення російсько-української війни.

9 грудня видання Axios повідомило, що Володимир Зеленський стикається з тиском з боку США, які вимагають погодитися на територіальні втрати та інші поступки в межах мирного плану.

11 грудня під час спілкування з журналістами Зеленський наголосив, що рішення з питань територій, які були прописані в американському мирному плані, має ухвалювати український народ — шляхом виборів або референдуму.

