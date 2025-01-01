Волинь - серед лідерів за обсягом наданих кредитів за програмою «Власний дім»

Волинська область увійшла до трійки лідерів за обсягом надання кредитів за програмою "Власний дім".Оцінку надано Міністерством розвитку громад і територій за підсумками діяльності регіональних фондів пільгового кредитування індивідуального будівництва на селі, - повідомляють у Волинській обласній раді.На Волині інструментом реалізації державних завдань із забезпечення житлом ветеранів, інтеграції внутрішньо переміщених осіб та покращення житлових умов мешканців сільських територій є Комплексна програма надання позик окремим категоріям громадян на 2022–2026 роки «Власний дім», яка реалізовується обласною радою та ОВА через комунальне підприємство «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».Довгострокові пільгові кредити на будівництво, придбання та ремонт житла фінансуються коштом державного, обласного та місцевих бюджетів. До співфінансування програми в області залучено 36 територіальних громад.За словами керівника Волинського фонду Віктора Смолярчука, на сьогодні кредитний портфель сягає 90 мільйонів гривень за 1129 діючими пільговими позиками. І це – третій за обсягом кредитний ресурс серед регіональних фондів. «У 2025 році кредити на загальну суму понад 8 млн грн отримали майже пів сотні позичальників, серед яких - 16 ветеранів та двоє вимушено переселених осіб. Ці категорії – в пріоритеті на отримання пільгових позик», - зазначив очільник комунальної установи.«В проєкті обласного бюджету-2026 на фінансування Програми «Власний дім» передбачено 4 мільйони грн. При розподілі вільних залишків та внесенні змін до бюджету 2026 року буде розглянуте питання про збільшення зазначеного фінансового ресурсу. Також, у зв’язку із закінченням у наступному році дії регіональної програми розроблятиметься проєкт програми «Власний дім» на 2027-2031 роки», - додав голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політикиПільгові довгострокові позики за програмою «Власний дім» надаються терміном до 20 років під 3% річних мешканцям сільських територій, які потребують поліпшення житлових умов, особливі пільги мають учасники АТО/ООС, ветерани українсько-російської війни, ВПО та багатодітні сім'ї. Кредити спрямовані на будівництво, добудову чи придбання індивідуального житла, його реконструкцію або капітальний ремонт, а також енергозбереження і спорудження інженерних мереж.Сума позики і термін визначається Фондом з урахуванням рівня платоспроможності позичальника.