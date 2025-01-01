У громаді на Волині рідним загиблих Героїв вручили посмертні нагороди. ФОТО

На сесії Дубівської сільської ради рідним трьох полеглих захисників України вручили посмертні державні нагороди – ордени «За мужність» ІІІ ступеня, якими Герої були відзначені Указами Президента.Про це повідомляє Дубівська громада.11 грудня на початку 60-ї сесії Дубівської сільської ради депутати та запрошені стали учасниками офіційної, зворушливої й водночас болючої церемонії вручення державних нагород рідним загиблих Захисників України. Пам’ять полеглих вшанували скорботною хвилиною мовчання.Відповідно до Указу Президента України №774/2025 від 9 жовтня 2025 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено (посмертно):Олександра Івановича Берегу – солдата, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.Вадима Івановича Соколовського – старшого лейтенанта, за самовіддане виконання військового обов’язку.Також відповідно до Указу Президента України №686/2025 від 17 вересня 2025 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) відзначено:Андрія Олександровича Кісельова – солдата, за героїзм і стійкість під час виконання бойових завдань.До вручення нагород рідним Героїв були запрошені заступник начальника Ковельського РТЦК та СП Віталій Калісь та голова громади Роман Троцюк.«Пам’ять про Героїв житиме в кожному серці, що б’ється за Україну. Вони віддали найдорожче заради нашого майбутнього. Наш обов’язок – продовжувати їхню справу, працювати й боротися за сильну, вільну та незалежну державу. Вічна пам’ять, честь і слава Захисникам України. Щирі співчуття рідним. Ми розділяємо ваш біль і щиро співчуваємо цій непоправній втраті», - йдеться у дописі.