Рада ЄС виділить Україні 2,3 млрд євро
Сьогодні, 03:41
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні траншу у розмірі 2,3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility за результатами третього кварталу 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, - пише "Кореспондент".
Зазначається, що третій квартал став одним із найскладніших у реалізації плану України для Ukraine Facility, оскільки включав низку комплексних та системних реформ. Попри це, Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених планом України, і завершила один із ключових кроків першого кварталу, підтвердивши сталість підходу та відданість виконанню взятих зобов’язань.
У третьому кварталі реалізовано важливі кроки спрямовані на управління державними фінансами, зелений перехід та охорону довкілля, оптимізацію бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи. Зокрема, це кроки у таких сферах реформ:
удосконалення управління державними інвестиціями;
кліматична політика;
розбудова циркулярної економіки;
гармонізація законодавства та стандартів з Європейським Союзом;
зниження державної частки у банківському секторі;
покращення планування та забезпечення оптимальних умов для залучення стратегічних інвесторів;
посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.
Рішення Ради ЄС є фінальним кроком процедури погодження перед тим, як кошти надійдуть до державного бюджету. Очікується, що транш буде перераховано до кінця грудня 2025 року.
Нагадаємо, 1 лютого лідери ЄС погодили програму підтримки України на 50 млрд євро під назвою Ukraine Facility. Вона розрахована на період 2024-2027 рр. Надходження фінансування за Ukraine Facility залежить від виконання Києвом 100 квартальних індикаторів.
