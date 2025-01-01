Кому з волинян потрібно пройти ідентифікацію для отримання пенсій. ВІДЕО





Йдеться про пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій на територію України або понад 183 дні перебувають за кордоном, розповіла Леся Неклеса.



Що таке ідентифікація

Ідентифікацію, тобто фізичне підтвердження особи для подальшого отримання пенсійних та страхових виплат уряд запровадив спеціальною постановою №299 у лютому цього року.



За словами начальниці Пенсійного фонду в області Лесі Неклеси, у червні 2025 року на Волині людей, яким потрібна ідентифікація, налічувалося 1100. Станом на першу декаду грудня лише половина з них підтвердила особу.



"Цією постановою передбачено щорічне проходження ідентифікації. Для того, щоб держава, яка виплачує пенсії та страхові виплати, була впевнена, що особа є живою, що саме вона, а не за неї хтось отримує. Тому що ми знаємо — багато людей виїхали за кордон. Тому держава прийняла таку постанову для посилення фінансового контролю", — наголошує посадовиця.



Як пройти ідентифікацію



Пройти ідентифікацію можна декількома способами:



онлайн: через вебпортал Пенсійного фонду;

онлайн: через "Дію";

через відеозв’язок (після подачі заявки на сайті Пенсійного фонду працівники призначають відеозустріч);

через дипломатичні установи (для тих, хто за кордоном);

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду.



Мешканці Волині можуть пройти ідентифікацію у будь-якому сервісному центрі області, незалежно від місця проживання, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Оксана Ткачук. Для підтвердження особи потрібен паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. У середньому ця процедура займає 15-20 хвилин.



"Для того, щоб пройти ідентифікацію в сервісному центрі, можна попередньо записатися на прийом через особистий кабінет. Якщо особа безпосередньо звертається до сервісного центру, відповідно, вона бере з термінала електронної черги талон. Працівник сервісного центру здійснює виклик і вже працює безпосередньо з заявником", — каже Оксана Ткачук.



Вперше у сервісний центр Пенсійного фонду у Луцьку, аби пройти ідентифікацію, звернулося подружжя переселенців з Донеччини Анатолій та Євгенія Маздори. Кажуть: прийшли підтвердити свої особи, аби не залишитися без пенсій. Про таке нагадування дізналися з новин.



На Волинь подружжя пенсіонерів переїхало торік у липні. Зізнаються: до останнього не хотіли покидати власний дім у місті Сіверськ Бахмутського району.



"Зараз там дуже гаряче. Ми 2,5 роки у погребі сиділи. Виходили, коли можна було. Вже немає там нічого, все розбите, — каже Євгенія Маздор. — Дітвора першими виїхала, а тоді вже й ми".



Як додала начальниця ГУ Пенсійного фонду в області Леся Неклеса, щоб не залишитися без виплат, пенсіонерам та отримувачам страхових виплат потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня цього року. На Волині це можна зробити у 10 сервісних центрах у 18 точках обслуговування або у 54 віддалених робочих місцях Пенсійного фонду, що діють у 49 громадах області.





