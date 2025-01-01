Кому з волинян потрібно пройти ідентифікацію для отримання пенсій. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
Без пенсій та страхових виплат з 1 січня 2026 року можуть залишитися переселенці та пенсіонери на Волині, які не пройдуть до кінця цього року ідентифікацію.
Йдеться про пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій на територію України або понад 183 дні перебувають за кордоном, розповіла Суспільному начальниця Пенсійного фонду в області Леся Неклеса.
Що таке ідентифікація
Ідентифікацію, тобто фізичне підтвердження особи для подальшого отримання пенсійних та страхових виплат уряд запровадив спеціальною постановою №299 у лютому цього року.
За словами начальниці Пенсійного фонду в області Лесі Неклеси, у червні 2025 року на Волині людей, яким потрібна ідентифікація, налічувалося 1100. Станом на першу декаду грудня лише половина з них підтвердила особу.
"Цією постановою передбачено щорічне проходження ідентифікації. Для того, щоб держава, яка виплачує пенсії та страхові виплати, була впевнена, що особа є живою, що саме вона, а не за неї хтось отримує. Тому що ми знаємо — багато людей виїхали за кордон. Тому держава прийняла таку постанову для посилення фінансового контролю", — наголошує посадовиця.
Як пройти ідентифікацію
Пройти ідентифікацію можна декількома способами:
онлайн: через вебпортал Пенсійного фонду;
онлайн: через "Дію";
через відеозв’язок (після подачі заявки на сайті Пенсійного фонду працівники призначають відеозустріч);
через дипломатичні установи (для тих, хто за кордоном);
особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду.
Мешканці Волині можуть пройти ідентифікацію у будь-якому сервісному центрі області, незалежно від місця проживання, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Оксана Ткачук. Для підтвердження особи потрібен паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. У середньому ця процедура займає 15-20 хвилин.
"Для того, щоб пройти ідентифікацію в сервісному центрі, можна попередньо записатися на прийом через особистий кабінет. Якщо особа безпосередньо звертається до сервісного центру, відповідно, вона бере з термінала електронної черги талон. Працівник сервісного центру здійснює виклик і вже працює безпосередньо з заявником", — каже Оксана Ткачук.
Вперше у сервісний центр Пенсійного фонду у Луцьку, аби пройти ідентифікацію, звернулося подружжя переселенців з Донеччини Анатолій та Євгенія Маздори. Кажуть: прийшли підтвердити свої особи, аби не залишитися без пенсій. Про таке нагадування дізналися з новин.
На Волинь подружжя пенсіонерів переїхало торік у липні. Зізнаються: до останнього не хотіли покидати власний дім у місті Сіверськ Бахмутського району.
"Зараз там дуже гаряче. Ми 2,5 роки у погребі сиділи. Виходили, коли можна було. Вже немає там нічого, все розбите, — каже Євгенія Маздор. — Дітвора першими виїхала, а тоді вже й ми".
Як додала начальниця ГУ Пенсійного фонду в області Леся Неклеса, щоб не залишитися без виплат, пенсіонерам та отримувачам страхових виплат потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня цього року. На Волині це можна зробити у 10 сервісних центрах у 18 точках обслуговування або у 54 віддалених робочих місцях Пенсійного фонду, що діють у 49 громадах області.
