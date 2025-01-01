Мобілізовані військові зможуть оформлювати іпотеку під 3% замість 7%





Про це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Телеграмі, передає



"Житло за програмою «єОселя» для військовослужбовців стане доступнішим. Рішення уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", — написала глава уряду.



Свириденко зазначила, що уряд встановив чіткі ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою: квартира — до 115,5 м²; будинок — до 125,5 м².



Прем'єр-міністр зауважила, що вже 21 864 українські родини отримали домівки завдяки пільговій іпотеці. За її словами, сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема, 6438 військових та ветеранів змогли придбати житло завдяки програмі.



"За роки роботи програми ми бачимо: попри війну, українці хочуть і готові купувати власне житло вдома — в Україні. Ми постійно оновлюємо умови програми під реалії часу. Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок «Дія»", - зазначила Прем'єр-міністр.



Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», що спрямована на раннє виявлення небезпечних хвороб.

