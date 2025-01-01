Викладач з Луцька потрапив до списку 16 найкращих каратистів світу





Про це повідомляють на сторінці навчального закладу.



Викладач циклової комісії теорії і методики фізичного виховання Луцького педагогічного інституту Василь Шевчук у складі національної збірної України взяв участь у Чемпіонаті світу з кіокушинкайкан карате, який з 29 по 30 листопада відбувся у місті Маебасі (Японія).



У ваговій категорії до 85 кг серед 57 учасників Василь Шевчук продемонстрував високий рівень технічної майстерності та увійшовши до топ-16 найсильніших спортсменів світу!



1 грудня президент Міжнародної організації кіокушинкай карате Йошиказу Мацушима присвоїв Василю Шевчуку 4 дан.

