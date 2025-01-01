Лучани здали на утилізацію майже 3 тонни побутової техніки. ФОТО

Лучани здали на утилізацію майже 3 тонни побутової техніки. ФОТО
Центр Управління Відходами «Чистий Луцьк» відвантажив понад 200 одиниць побутової техніки, яку лучани здали на утилізацію.

Про це повідомили у Центрі уравління відходами "Чистий Луцьк".

Загальна вага побутової техніки - майже 3 тонни. Вантаж відвантажили у АБМ-рециклінг — товариство, яке має офіційну ліцензію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Це підприємство здійснює утилізацію побутової техніки, електроніки, ламп, акумуляторів та батарейок відповідно до європейських та світових стандартів. Тож уся техніка, яку ви принесли, буде перероблена безпечно та професійно, а не потрапить на полігон і не шкодитиме довкіллю.

Як відомо, Центр управління відходами «Чистий Луцьк» та сортувальні станції завжди приймають від населення побутову техніку та електроніку:
• телевізори
• холодильники
• пральні машини
• дрібну побутову техніку та електроніку

У робочому чи неробочому стані — це не має значення. Головне, щоб техніка була комплектною і не розібраною.

Лучани здали на утилізацію майже 3 тонни побутової техніки. ФОТО

Сьогодні, 22:38
