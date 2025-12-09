Від скиду БпЛА загинув воїн з Волині Леонід Рекрут

Від скиду БпЛА загинув воїн з Волині Леонід Рекрут
Сумна звістка про втрату воїна-краянина знову сколихнула Мар'янівську громаду.

Своє життя у боротьбі з ворогом поклав Леонід Рекрут, - йдеться у дописі на сторінці громаді.

"У війні з російськими окупантами загинув Рекрут Леонід Віталійович, родом з села Брани Мар'янівської громади 20.07.1982 року народження.
В результаті скиду БпЛА під час здійснення маневру на запасні позицію в Запоріжській області, виявивши стійкість і мужність загинув в бою за нашу Батьківщину 09.12.2025 року", - йдеться у дописі на сторінці громаді.

Про чин похорону та зустріч Захисника повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

