Від скиду БпЛА загинув воїн з Волині Леонід Рекрут

Сумна звістка про втрату воїна-краянина знову сколихнула Мар'янівську громаду.Своє життя у боротьбі з ворогом поклав, - йдеться у дописі на сторінці громаді."У війні з російськими окупантами загинув Рекрут Леонід Віталійович, родом з села Брани Мар'янівської громади 20.07.1982 року народження.В результаті скиду БпЛА під час здійснення маневру на запасні позицію в Запоріжській області, виявивши стійкість і мужність загинув в бою за нашу Батьківщину 09.12.2025 року", - йдеться у дописі на сторінці громаді.Про чин похорону та зустріч Захисника повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.