Волинянин зобов'язав військову частину виплатити мільйон гривень за службу до 25 років





Про це пише



Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, до суду звернувся солдат, який у віці до 25 років уклав контракт для проходження військової служби та виконував завдання у зоні бойових дій. Однак йому відмовили у виплаті одноразової винагороди (мільйон гривень), що передбачено постановою КМУ №153. Він звернувся до суду, оскільки вважає рішення протиправним.



Представник військової частини НГУ надіслав відзив, у якому вказав, що позивач на момент повномасштабного вторгнення проходив строкову службу, а у квітні 2022 року уклав контракт, тому позивач не підпадає під вимоги постанови КМУ №153. Згодом відповідач додав, що станом на кінець липня 2025 року позивача виключили зі списків військової частини, тому виплата винагороди йому є неможливою.



Цю справу розглянув суддя Руслан Денисюк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.



«Позивачем дотримані визначені постановою №153 умови для отримання одноразової грошової винагороди у розмірі 1 млн грн, оскільки: 1) прийнятий на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років; 2) проходив військову службу станом на дату набрання чинності постановою №153 та продовжує проходити військову службу; 3) брав безпосередню участь у бойових діях сукупно більше 6 місяців; 4) не притягнутий до кримінальної відповідальності чи адміністративної відповідальності за вчинення військового правопорушення, та дисциплінарної відповідальності», – вказано у рішенні суду.



Твердження відповідача про те, що солдат проходив строкову службу до початку повномасштабної війни, суд не приймає. Суддя зазначив, що укладений у квітні 2022 року контракт є для позивача першим. Щодо того, що позивача виключили з військової частини, то суддя вважає, що це ніяк не впливає на обов’язок частини виплатити йому винагороду. Позивач продовжує службу у НГУ та не є звільненим з військової служби.



«По-перше, на момент набрання чинності постановою та набуття права на отримання грошової допомоги позивач проходив службу у відповідача і саме у військової частини виник обов’язок її виплати. По-друге, саме до цієї частини він звертався за виплатою та суд констатував наявність у нього цього права. Крім того, суд зазначає, що виключення військовослужбовця зі списків не позбавляє військову частину обов’язку виплатити належні йому до виплати кошти, які передбачені під час проходження служби», – вказано у рішенні.



Суддя повністю задовольнив позов солдата. Бездіяльність військової частини щодо ненарахування 1 млн грн визнали протиправним та зобов’язали виплатити одноразову грошову винагороду. Рішення ще можна оскаржити.

