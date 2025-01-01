ТЦК на Волині безпідставно мобілізувало чоловіка під чужим іменем: що вирішив суд





Про це пише



Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2025 року, посадовець одного з ТЦК, майор Ігор К. недбало ставився до своїх обов’язків, не слідкував за правомірністю оформлення документів щодо призову військовозобов’язаних.



8 жовтня 2025 року одному з чоловіків видали військовий квиток із чужим іменем та прізвищем та направили проходити військову службу, що призвело до безпідставного призову. Виявилось, що цей чоловік у серпні 2024 року вчинив СЗЧ. У матеріалах справи не вказані обставини цього випадку, але можна припустити, що військовий у СЗЧ назвався іншим іменем. Схожий випадок уже був на Прикарпатті.



На майора Ігоря К. склали протокол про адмінправпорушення, на засідання суду він не прийшов, але свою провину визнав.



Цю справу розглянула суддя Тетяна Пустовойт, яка дослідила усі матеріали та аргументи, визнавши військовослужбовця винним у адінправопорушенні. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

