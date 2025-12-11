У Києві вибухнув невідомий пристрій: загинула людина





Про це пише



На місці вибуху працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи.



Днями поліцейські Києва затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом'янському районі столиці в жовтні.



Киянин продав мешканцеві Тернополя боєприпаси для виготовлення "сувенірів". Як наслідок, 30 жовтня у Солом'янському районі Києва у сортувальному центрі "Укрпошти" під час огляду посилки стався вибух, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

