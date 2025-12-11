У Києві вибухнув невідомий пристрій: загинула людина

У Києві вибухнув невідомий пристрій: загинула людина
Внаслідок детонації невідомого пристрою у Дарницькому районі столиці загинула одна людина та ще одна була травмована.

Про це пише Українська правда з посиланням на поліцію Києва.

На місці вибуху працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи.

Днями поліцейські Києва затримали другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом'янському районі столиці в жовтні.

Киянин продав мешканцеві Тернополя боєприпаси для виготовлення "сувенірів". Як наслідок, 30 жовтня у Солом'янському районі Києва у сортувальному центрі "Укрпошти" під час огляду посилки стався вибух, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
М’які модулі як рушій розвитку дитячої моторики та впевненості в русі
Сьогодні, 17:09
У Києві вибухнув невідомий пристрій: загинула людина
Сьогодні, 17:03
Підтвердили загибель Героя з Луцької громади Георгія Гайдая
Сьогодні, 16:36
У Фастові Росія знищила депо та 27 вагонів приміських поїздів
Сьогодні, 16:04
Відмовився від бойової повістки: на Волині судили служителя «Свідків Єгови»
Сьогодні, 15:47
Медіа
відео
1/8