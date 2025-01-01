У Фастові Росія знищила депо та 27 вагонів приміських поїздів





Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста під час візиту до міста разом представники посольств Німеччини, Франції, Швейцарії та тимчасово повіреною у справах США Джулі Девіс, пише



"Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди — загалом 27 вагонів.



Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн", — зазначив Олексій Балеста.



За його словами, на відбудову депо необхідно близько 100 млн грн.



Зазначається, що наразі тривають роботи з розчищення території депо. Також здійснюється демонтаж до каркаса будівлі вокзалу.



"Паралельно розгорнуто тимчасові модульні рішення для забезпечення мінімально необхідної інфраструктури для людей, які подорожують з/до Фастова", - йдеться у повідомленні.



Балеста закликав міжнародних партнерів долучитися до відбудови зруйнованих об'єктів внаслідок російського удару.



Заступник міністра також наголосив, що це був перший настільки масований обстріл залізничної інфраструктури у Київській області.



У ніч на 6 грудня росіян завдали удару по вузловій залізничній станції у Фастові, "Укрзалізниця" вводила зміни у графіки.



У Фастові повністю демонтують пошкоджений ворожим обстрілом залізничний вокзал та збудують новий.

