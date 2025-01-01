У Фастові Росія знищила депо та 27 вагонів приміських поїздів
Сьогодні, 16:04
У Фастові (Київська область) в результаті російського удару в ніч з 5 на 6 грудня знищено депо приміських електропоїздів, а також 27 вагонів приміських поїздів.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста під час візиту до міста разом представники посольств Німеччини, Франції, Швейцарії та тимчасово повіреною у справах США Джулі Девіс, пише ЕП.
"Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди — загалом 27 вагонів.
Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 млн грн", — зазначив Олексій Балеста.
За його словами, на відбудову депо необхідно близько 100 млн грн.
Зазначається, що наразі тривають роботи з розчищення території депо. Також здійснюється демонтаж до каркаса будівлі вокзалу.
"Паралельно розгорнуто тимчасові модульні рішення для забезпечення мінімально необхідної інфраструктури для людей, які подорожують з/до Фастова", - йдеться у повідомленні.
Балеста закликав міжнародних партнерів долучитися до відбудови зруйнованих об'єктів внаслідок російського удару.
Заступник міністра також наголосив, що це був перший настільки масований обстріл залізничної інфраструктури у Київській області.
У ніч на 6 грудня росіян завдали удару по вузловій залізничній станції у Фастові, "Укрзалізниця" вводила зміни у графіки.
У Фастові повністю демонтують пошкоджений ворожим обстрілом залізничний вокзал та збудують новий.
