Підтвердили загибель Героя з Луцької громади Георгія Гайдая

Георгій Гайдай.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Житель с.Городок Луцької міської територіальної громади Гайдай Георгій Васильович, 14.07.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти.



Солдат Гайдай Георгій Васильович загинув 09.01.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



