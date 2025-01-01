Відмовився від бойової повістки: на Волині судили служителя «Свідків Єгови»





Про це сказано у вироку Любомльського районного суду, пише



За даними досудового розслідування, уродженець Чехії, громадянин України 20 липня 2024 року мав з'явитися на призовний збірний пункт для відправлення на службу, правових підстав на відстрочку він не мав. На військовому обліку він перебуває з 18 січня 2006 року. Відмову від бойової повістки, за даними суду, підтверджує копія документа та акт про відмову.



Свою вину за інкримінованим обвинуваченням під час судового засідання чоловік не визнав. Він розповів, що будь-яка військова служба є для нього неприйнятною, тому просив закрити кримінальне провадження. Його адвокатка висловила аналогічну позицію.



У листі релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні" сказано, що підсудний із 5 червня 1994 року є присвяченим охрещеним служителем "Свідків Єгови в Україні". Також обвинувачений звертався до Любомльської місцевої державної адміністрації, аби виконання його військового обов'язку замінили альтернативною службою у зв'язку з релігійними переконаннями.



За інформацією начальника районного ТЦК та СП під час слідування до військової частини чоловік втік. Інформацію про це направили у правоохоронні органи. Прокурор Ковельської окружної прокуратури зазначив, що вина військовозобов'язаного повністю доведена і він підлягає ув'язненню.



Суд вказав, що релігійні переконання не можуть бути підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у разі ухилення від мобілізації і військовий обов'язок можна виконувати не лише в бойовій обстановці, але й інакше: будівництво укріплень, вивезення поранених, ремонт техніки тощо.



Заслухавши доводи сторін, суддя Сергій Шеремета визнав підсудного винним в ухиленні від військової служби та призначив 2 роки обмеження волі.



Довідково: Сторони можуть оскаржити вирок в апеляційному порядку впродовж 30 днів із дня його проголошення до Волинського апеляційного суду.

