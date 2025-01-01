Відсьогодні кошти «зимової тисячі» можна витрачати на продукти

Українці можуть використовувати кошти «Зимової підтримки» на купівлю продуктів. Оплатити товари українського виробництва, окрім підакцизних, можна карткою «Національний кешбек».

Така опція стала доступною з 11 грудня, повідомляють у Мінсоцполітики, пише misto.media.

Скористатися нею можна більш ніж у 1 160 магазинах по всій країні. Сервіс вже працює в мережах Fozzy Group та «Близенько». Перелік торгових точок поступово розширюватимуть. Сервіс поки не доступний для онлайн-замовлень.

У службі підтримки магазину «Сільпо» повідомляють, що каси вже налаштовані, а на товарах має бути позначка «зроблено в Україні». Щоб зручно оплатити покупку треба розділити продукти, якими хочете розрахуватись нацкешбеком від товарів іноземного виробництва.

Окрім продуктів, кошти «Зимової підтримки» можна витратити на:

комунальні послуги;

поштові відправлення;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та іншу друковану продукцію;

благодійність, зокрема для підтримки ЗСУ та інших доброчинних проєктів.

До якого часу можна використати тисячу від держави

Українці, які отримали гроші через «Дію», можуть витратити їх до 30 червня 2026 року. Ті, хто отримує пенсію чи соцвиплати через «Укрпошту» або оформляв допомогу у відділенні, — до кінця лютого 2026 року.

Допомогу уже профінансували для понад 11,9 млн українців, які через картку «Національний кешбек» витратили понад 3,4 млрд гривень.

