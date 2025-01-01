У Раді назвали ключові умови для проведення виборів під час війни





Як повідомляє Олександр Корнієнко заявив в ефірі національного телемарафону.



За його словами, розробка такого законодавства потребує широкого обговорення в парламенті, участі громадських організацій та уряду.



Корнієнко наголосив, що будь-які рішення мають ухвалюватися лише після спільної роботи всіх сторін.



"Щоб розпочати цей процес, нам потрібно сісти разом, поговорити і зрозуміти, куди рухатися в парламенті, розробляючи це законодавство", - каже він.



Він також підкреслив, що в Україні вибори не проводяться не через політичну волю влади, а через війну та постійні загрози від Росії. Шестирічний термін роботи нинішнього складу Ради - безпрецедентний, але ситуація зумовлена щоденними ракетними ударами та бойовими діями.



Корнієнко зауважив, що Україна залишається кандидатом у члени ЄС і має виконувати демократичні критерії, але для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку мають забезпечити міжнародні партнери - насамперед США та країни ЄС.



"Це через війну, через російські ракети, щоденні дрони, через те, що росіяни сунуть на сході, на півдні. І це не через те, що ми не хочемо демократії. Ми кандидат в члени ЄС, ми маємо виконувати всі абсолютно критерії демократії копенгагенські, і ми над цим будемо працювати", - заявив він.



Серед ключових ризиків він назвав:



безпеку виборців за кордоном, які не повернуться в країну під обстрілами;



участь у виборах військових на фронті, яких налічується сотні тисяч;



можливість участі військових як кандидатів і механізм їхньої відпустки;



проблеми з реєстром виборців і потребу розширення повноважень ЦВК;



критерії безпеки для відкриття виборчих дільниць, особливо в прифронтових районах;



нові загрози від дронів, зокрема FPV, які можуть бити на десятки кілометрів.



За його словами, багато технічних напрацювань уже існують: у ЦВК працюють сім робочих груп, є чернетки і у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.



"В решті - я не заперечую. Якщо мова йде про негайні вимоги з боку партнерів, вони мають тоді їх забезпечувати в першу чергу безпековим компонентом", - підкреслив він.



Вибори в Україні: ризики та перспективи



Проведення дострокових президентських та парламентських виборів під час воєнного стану в Україні залишається теоретично можливим. Водночас ключовою проблемою є неможливість гарантувати безпеку виборців через регулярні обстріли по всій території країни.



Нагадаємо, чергові місцеві вибори мали відбутися 26 жовтня, однак через дію воєнного стану їх проведення стало неможливим.



Раніше президент Володимир Зеленський підкреслював, що Україна технічно готова до організації виборів, але вони можуть відбутися лише після повного припинення вогню.



Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна також заявив, що підготовка до виборчого процесу розпочнеться одразу після завершення воєнного стану.



Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, звинувативши українську владу в затягуванні процесу під приводом війни. Він також заявив, що країна "вже не є демократією" через тривалу відсутність виборів.



Після цього Зеленський запевнив, що готовий до участі у виборах і наголосив: їх проведення можливе лише за умови забезпечення безпеки та внесення відповідних змін до законодавства.



Наразі Зеленський доручив народним депутатам напрацювати пропозиції щодо можливих механізмів проведення виборів в умовах війни.

