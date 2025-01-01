Біля Луцька за перевищення швидкості затримали неповнолітнього водія авто
Сьогодні, 13:33
Учора на автомобільній дорозі у селі Рованці, під час здійснення контролю за дотриманням швидкісного режиму, ми зупинили автомобіль Tesla за перевищення швидкості руху.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів патрульні встановили, що водій немає посвідчення водія, оскільки ніколи його не отримував. Окрім того, 17-річний громадянин вже притягався до відповідальності за аналогічне порушення.
Також поліцейські встановили, юнак не має страхового полісу, а номерний знак встановлений на автомобілі, йому не належить.
Інспектори склали адміністративні матеріали за:
ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху);
ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів);
ч. 1 ст. 121-3 (Порушення правил використання номерних знаків);
ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка немає права керування повторно протягом року) КУпАП.
