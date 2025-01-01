Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
12 грудня відбудеться прощання з військовослужбовцями Вадимом Басарабом та Сергієм Вікторським.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У п’ятницю, 12 грудня, об 11.30 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Вадима Басараба та Сергія Вікторського.

Басараб Вадим Євгенович (13.02.1975 року народження) загинув 18 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.

Вікторський Сергій Леонідович (31.07.1974 року народження) загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Веселе Курської області.

Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!


