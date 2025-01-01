Двох гравців ФК «Любарт» мобілізували після зупинки командного буса під Одесою

Двох гравців ФК «Любарт» мобілізували після зупинки командного буса під Одесою
Під Одесою військовослужбовці ТЦК та СП зупинили командний мікроавтобус футзального клубу з Луцька «Любарт», який прямував на матч проти одеської команди «Тайр Експерт». Інцидент стався напередодні гри — у п’ятницю, 5 грудня.

Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що двоє гравців — Дмитро Романюк та Назарій Сеник — не мають права на відстрочку чи бронювання. Представники ТЦК одразу забрали спортсменів.

Попри це, у суботу луцьким футзалістам дозволили взяти участь у матчі проти одеситів. Однак після гри команда повернулася додому вже без них.

Тепер обох спортсменів чекає служба в Силах безпеки та оборони України. Найближчим часом вони розпочнуть базову загальновійськову підготовку.

Теги: Любарт, футзал, мобілізація, гравці, Луцьк
Двох гравців ФК «Любарт» мобілізували після зупинки командного буса під Одесою
