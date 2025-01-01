Двох гравців ФК «Любарт» мобілізували після зупинки командного буса під Одесою
Сьогодні, 12:32
Під Одесою військовослужбовці ТЦК та СП зупинили командний мікроавтобус футзального клубу з Луцька «Любарт», який прямував на матч проти одеської команди «Тайр Експерт». Інцидент стався напередодні гри — у п’ятницю, 5 грудня.
Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Під час перевірки документів з’ясувалося, що двоє гравців — Дмитро Романюк та Назарій Сеник — не мають права на відстрочку чи бронювання. Представники ТЦК одразу забрали спортсменів.
Попри це, у суботу луцьким футзалістам дозволили взяти участь у матчі проти одеситів. Однак після гри команда повернулася додому вже без них.
Тепер обох спортсменів чекає служба в Силах безпеки та оборони України. Найближчим часом вони розпочнуть базову загальновійськову підготовку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Під час перевірки документів з’ясувалося, що двоє гравців — Дмитро Романюк та Назарій Сеник — не мають права на відстрочку чи бронювання. Представники ТЦК одразу забрали спортсменів.
Попри це, у суботу луцьким футзалістам дозволили взяти участь у матчі проти одеситів. Однак після гри команда повернулася додому вже без них.
Тепер обох спортсменів чекає служба в Силах безпеки та оборони України. Найближчим часом вони розпочнуть базову загальновійськову підготовку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як підібрати частоту та таймінги ОЗУ Prologix під свій процесор
Сьогодні, 13:15
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 13:07
Двох гравців ФК «Любарт» мобілізували після зупинки командного буса під Одесою
Сьогодні, 12:32
Сирський нагородив військового із Волині
Сьогодні, 12:01