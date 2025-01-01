Двох гравців ФК «Любарт» мобілізували після зупинки командного буса під Одесою

Під Одесою військовослужбовці ТЦК та СП зупинили командний мікроавтобус футзального клубу з Луцька «Любарт», який прямував на матч проти одеської команди «Тайр Експерт». Інцидент стався напередодні гри — у п’ятницю, 5 грудня.Про це інтернет-виданнюстало відомо з власних джерел.Під час перевірки документів з’ясувалося, що двоє гравців —та— не мають права на відстрочку чи бронювання. Представники ТЦК одразу забрали спортсменів.Попри це, у суботу луцьким футзалістам дозволили взяти участь у матчі проти одеситів. Однак після гри команда повернулася додому вже без них.Тепер обох спортсменів чекає служба в Силах безпеки та оборони України. Найближчим часом вони розпочнуть базову загальновійськову підготовку.