Сирський нагородив військового із Волині

Військовослужбовця із села Радомишльнагородили нагрудним знаком «Золотий хрест».Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.Військовослужбовця Василя Оренка, жителя села Радомишль, за указом головнокомандувача Збройних сил Українинагородили високою бойовою нагородою за відвагу та честь, незламний бойовий дух та проявленні здібності у бойових завданнях — нагрудним знаком «Золотий Хрест».Василь став на захист нашої Батьківщини ще у 2014 році. Після демобілізації у 2015 році повернувся до цивільного життя. З першого дня повномасштабного вторгнення приєднався до Збройних Сил України і сьогодні проходить службу у складі 3-го корпусу 107 батальйону.За цей час захисник обороняв Україну на різних ділянках фронту — зокрема на Миколаївщині, Херсонщині, Бахмутському напрямку, а також брав участь у боях у Серебрянському лісі.«Пишаємось нашим захисником та дякуємо за самовідданість та оборону України!» - зазначили у громаді.