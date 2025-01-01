Сирський нагородив військового із Волині

Військовослужбовця із села Радомишль Василя Оренка нагородили нагрудним знаком «Золотий хрест».

Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.

Військовослужбовця Василя Оренка, жителя села Радомишль, за указом головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського нагородили високою бойовою нагородою за відвагу та честь, незламний бойовий дух та проявленні здібності у бойових завданнях — нагрудним знаком «Золотий Хрест».

Василь став на захист нашої Батьківщини ще у 2014 році. Після демобілізації у 2015 році повернувся до цивільного життя. З першого дня повномасштабного вторгнення приєднався до Збройних Сил України і сьогодні проходить службу у складі 3-го корпусу 107 батальйону.

За цей час захисник обороняв Україну на різних ділянках фронту — зокрема на Миколаївщині, Херсонщині, Бахмутському напрямку, а також брав участь у боях у Серебрянському лісі.

«Пишаємось нашим захисником та дякуємо за самовідданість та оборону України!» - зазначили у громаді.


