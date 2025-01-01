Унікальна операція: волинянці пухлину серця медики видалили роботом

Унікальне втручання виконали вперше кардіохірурги Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова для 63-річної волинянкиПро це медичний заклад повідомив у фейсбуці.Пацієнтка – 63-річна Галина Лук’янюк із Волинської області. Кілька місяців тому жінка проходила плановий огляд, і кардіолог помітив на УЗД серця підозрілий новоутвір. Тож скерував пацієнтку на дообстеження до львівських спеціалістів Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.Пані Галині зробили МРТ і виявили пухлину в серці — міксому. Це доброякісна, але дуже небезпечна пухлина, яка зустрічається лише у 0,05% людей. Вона може спричинити утворення тромбів, часткове або повне порушення кровотоку та інсульт. У пані Галини міксома вже була розміром 3,5×2,5 см і становила реальну загрозу життю.“Я була шокована. У мене нічого не боліло, не було жодних скарг, а тим часом пухлина безсимптомно росла й могла вбити мене в будь-яку хвилину”, — каже пацієнтка.Єдиний метод лікування – це операція з видалення пухлини. Команда кардіохірургів ухвалила рішення виконати втручання за допомогою роботичної системи Da Vinci. Раніше наші спеціалісти видаляли міксоми традиційним способом – торакоскопічно через відкритий мінідоступ.“Це новий етап розвитку торакоскопічної кардіохірургії в Україні й справжній прорив для нашої команди. За світовими стандартами подібні операції мають виконуватись саме за допомогою робота. Переваг багато: це безпечніше для пацієнта, менш травматично, адже ми працюємо через три маленькі проколи. Відповідно, значно скорочується і термін перебування в стаціонарі до 4–5 днів”, — пояснює, керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.Пані Галина швидко відновилася після втручання і вже на 6-ту добу повернулася додому. Вона безмежно вдячна лікарям за порятунок та швидке відновлення. І закликає всіх стежити за своїм здоров'ям. “Планові огляди дуже важливі. На моєму прикладі видно, що це буквально рятує життя”, — говорить пацієнтка.Нині на аналогічну операцію за допомогою системи Da Vinci очікують близько 10 пацієнтів.