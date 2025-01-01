Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 12 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 12 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 грудня

Луцьк

Хмарно. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.

Область

Хмарно. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 4-9° тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від скиду БпЛА загинув воїн з Волині Леонід Рекрут
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинянин зобов'язав військову частину виплатити мільйон гривень за службу до 25 років
Сьогодні, 19:11
ТЦК на Волині безпідставно мобілізувало чоловіка під чужим іменем: що вирішив суд
Сьогодні, 18:05
М’які модулі як рушій розвитку дитячої моторики та впевненості в русі
Сьогодні, 17:09
Медіа
відео
1/8