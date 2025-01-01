Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 грудня
Луцьк
Хмарно. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 4-9° тепла
