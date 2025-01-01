Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 12 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 12 грудня



Луцьк



Хмарно. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.



Область



Хмарно. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 4-9° тепла

