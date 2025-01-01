Де і коли на Волині вимикатимуть світло у п'ятницю, 12 грудня
Сьогодні, 21:16
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 12 грудня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 2.1. – 17:00-20:00
підчерга 2.2. –17:00-20:00
підчерга 4.1. – 08:00-10:00
підчерга 4.2. - 08:00-10:00
підчерга 5.1. – 10:00-13:30
підчерга 5.2. – 10:00-13:30
підчерга 5.2. – 10:00-13:30
підчерга 6.1. – 13:30-17:00
підчерга 6.2. – 13:30-17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 2.1. – 17:00-20:00
підчерга 2.2. –17:00-20:00
підчерга 4.1. – 08:00-10:00
підчерга 4.2. - 08:00-10:00
підчерга 5.1. – 10:00-13:30
підчерга 5.2. – 10:00-13:30
підчерга 5.2. – 10:00-13:30
підчерга 6.1. – 13:30-17:00
підчерга 6.2. – 13:30-17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучани здали на утилізацію майже 3 тонни побутової техніки. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Де і коли на Волині вимикатимуть світло у п'ятницю, 12 грудня
Сьогодні, 21:16
Від скиду БпЛА загинув воїн з Волині Леонід Рекрут
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 12 грудня
Сьогодні, 20:00