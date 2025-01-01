Де і коли на Волині вимикатимуть світло у п'ятницю, 12 грудня





Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в

такому обсязі:

підчерга 2.1. – 17:00-20:00

підчерга 2.2. –17:00-20:00

підчерга 4.1. – 08:00-10:00

підчерга 4.2. - 08:00-10:00

підчерга 5.1. – 10:00-13:30

підчерга 5.2. – 10:00-13:30

підчерга 6.1. – 13:30-17:00

підчерга 6.2. – 13:30-17:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

