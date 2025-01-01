Статус УПЦ МП та російської мови в разі мирної угоди визначатиме європейське законодавство, - Зеленський

Володимир Зеленський пояснив, що за мирним планом діяльність Української православної церкви (московського патріархату) та статус російської мови регулюватимуться згідно із європейським законодавством та міжнародним правом.



Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами, передає



Ця заява пролунала, коли президента запитали, чи підтримує американська сторона позицію росії щодо статусу російської мови та УПЦ МП. Зеленський не відповів прямо, але зазначив, що у проєкті рамкової угоди на 20 пунктів, яку редагувала Україна, «все написано згідно з міжнародним правом».



«Є міжнародне право — це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства», — пояснив президент.



Нагадаємо, у червні російська сторона передала свої вимоги для припинення вогню. Як зазначали медіа, серед них були пункти щодо зняття обмежень на діяльність УПЦ МП та надання російській мові статусу другої державної. Це збігалося з вимогами росії, які вона висунула під час переговорів навесні 2022 року.



Згодом міністр закордонних справ росії Сергій Лавров стверджував, що росія «особливо не вимагає» від України надання російській мові статусу державної в межах мирної угоди. За його словами, достатньо «скасування всіх законів, які, грубо порушуючи статути ООН, заборонили російську мову і канонічну Українську православну церкву».



Зараз у Шостому апеляційному суді Києва триває розгляд справи про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ МП. 12 грудня мало відбутися чергове засідання. А втім, його відклали, оскільки матеріали справи передали до Касаційного адміністративного суду для розв’язання питання про оскарження ухвали суду першої інстанції, повідомив адвокат митрополії протоієрей Микита Чекман.

