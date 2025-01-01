«Тут нещодавно було місто». Моторошні фото Костянтинівки
Сьогодні, 12:25
Від міста Костянтинівки, що за якихось двадцять кілометрів від Краматорська, лишилися тільки руїни та попелище.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Місто, яке десятиліттями жило промисловістю, роботою й рухом, сьогодні перетворене на згарище. Спалені багатоповерхівки. Зруйнований дитячий садок. Розбитий храм.
Це — Костянтинівка. Місто, де до 2022 року проживали 78 179 людей, а сьогодні росіяни буквально стирають кожен квартал, кожну вулицю. І темп цього знищення — рекордний навіть для цієї війни.
Знімки зробив аеророзвідник бригади «Хижак» із позивним Фанат. Він бачить усе це з висоти щодня: «У Констасі вже немає живого місця. І все через країну 404. Колись велике працююче місто перетворилось на руїни. Крик душі...»
