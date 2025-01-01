«Тут нещодавно було місто». Моторошні фото Костянтинівки

Від міста Костянтинівки, що за якихось двадцять кілометрів від Краматорська, лишилися тільки руїни та попелище.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Місто, яке десятиліттями жило промисловістю, роботою й рухом, сьогодні перетворене на згарище. Спалені багатоповерхівки. Зруйнований дитячий садок. Розбитий храм.Це — Костянтинівка. Місто, де до 2022 року проживали 78 179 людей, а сьогоднікожен квартал, кожну вулицю. І темп цього знищення — рекордний навіть для цієї війни.Знімки зробив аеророзвідник бригади «Хижак» із позивним. Він бачить усе це з висоти щодня: «У Констасі вже немає живого місця. І все через країну 404. Колись велике працююче місто перетворилось на руїни. Крик душі...»