«Тут нещодавно було місто». Моторошні фото Костянтинівки

«Тут нещодавно було місто». Моторошні фото Костянтинівки
Від міста Костянтинівки, що за якихось двадцять кілометрів від Краматорська, лишилися тільки руїни та попелище.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Місто, яке десятиліттями жило промисловістю, роботою й рухом, сьогодні перетворене на згарище. Спалені багатоповерхівки. Зруйнований дитячий садок. Розбитий храм.

Це — Костянтинівка. Місто, де до 2022 року проживали 78 179 людей, а сьогодні росіяни буквально стирають кожен квартал, кожну вулицю. І темп цього знищення — рекордний навіть для цієї війни.

Знімки зробив аеророзвідник бригади «Хижак» із позивним Фанат. Він бачить усе це з висоти щодня: «У Констасі вже немає живого місця. І все через країну 404. Колись велике працююче місто перетворилось на руїни. Крик душі...»

