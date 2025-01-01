У Луцьку зник безвісти 42-річний ветеран російсько-української війни

Поліція Волині розшукує безвісти зниклого 42-річного лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцеперебування, 20 квітня 1983 року народження, жителя Луцька, ветерана російсько-української війни.Чоловік з 6 грудня перестав виходити на зв’язок з рідними, де перебуває зараз – невідомо.середньої тілобудови, зріст 180-185 см, волосся коротке. На лівій руці татуювання у вигляді літери S.у куртку чорного кольору з білими надписами, темно-сині джинси, берці зелені, при собі мав сумку, яку носив через плече."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.