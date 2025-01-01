«Згодом український Куп’янськ буде повністю звільнений». ЗСУ оточили 200 росіян на Харківщині





Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, пише



За словами аналітиків, операція із зачистки Куп’янська почалася зі створення рубежу блокування та відрізання російського угруповання в місті від основних сил.



Українські військові «відносно блискавично» зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також узяли під вогневий контроль Голубівку. Згодом зачистили Мирне та північно-західні околиці самого Куп'янська.



Водночас у DeepState наголошують, що операція триває, адже росіяни досі є в анклавах у центрі міста, куди їх змусили відтягнутися.



У 2 корпусі Національної гвардії «Хартія» розповіли деталі операції. Там кажуть, що цьогоріч у вересні після загострення ситуації в Куп’янську головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання «Хартія», яке розпочало операцію з ліквідації російського прориву.



Участь в операції беруть бригада «Хартія», 475 штурмовий полк «Код 9.2» 92 штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР МО та 144 механізованої бригади.



Угруповання прорвалося до річки Оскіл, перекривши постачання росіян та звільнивши Кіндрашівку, Радьківку з їхніми околицями та низку кварталів на півночі Куп’янська. Загалом від 22 вересня до 12 грудня вдалося знищити 1027 росіян, 291 — поранити, а ще 13 — взяти в полон. В оточенні досі перебувають 200 окупантів.



Наразі наземний доступ в Куп’янськ повністю перекрито. Також під вогневий контроль узято всі виходи з газової труби, яку ворог використовував для заходу в місто. Постачання росіян, що лишаються в місті, відбувається лише повітряними дронами.



«Бої в центрі міста ще тривають, але згодом український Куп’янськ буде повністю звільнений. Дякуємо суміжним підрозділам 127 та 101 бригад, підрозділам ССО, ВСП, «Альфа» СБУ та «Корд» НПУ за чітку роботу і якісну взаємодію. Це наш з вами спільний успіх!» — сказав командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський (Корнет).



Раніше російське військове командування неодноразово заявляло про нібито повне захоплення Куп’янська. Ще на початку грудня президент України Володимир Зеленський казав, що, попри заяви росіян, українські сили майже завершили зачистку міста.

