Поліг рік тому у Курській області: підтвердили загибель волинського Героя Віктора Фесика





Про це повідомили у Любешівській громаді.



"До рідного дому "На щиті" повернеться солдат ФЕСИК ВІКТОР ПАВЛОВИЧ, 1981 року народження, житель села Любешівська Воля. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 15 грудня 2024 року на території Курської області РФ.



Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя. Розділяю ваш біль і горе.



Вічна пам’ять і шана мужньому воїну-земляку", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

