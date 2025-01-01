У Луцьку відзначили підполковника Юрія Столярчука – бійця ОШБ «Лють», який два роки служив на донецькому напрямку

У Луцьку відзначили підполковника Юрія Столярчука – офіцера управління карного розшуку та бійця ОШБ «Лють», який понад два роки служив на донецькому напрямку.

Про це повідомляють у поліції Волинської області.

Представник «Люті», помічник начальника підрозділу Олег Булатов вручив побратимові іменний годинник з його позивним і зазначив, що ця нагорода – подарунок від бригади для колеги, який неодноразово перебував з ним на бойових виходах, проявляв сміливість і професіоналізм. І зараз продовжує допомагати лютівцям, підтримує та цікавиться потребами.

«Щира подяка за службу!», – сказав Олег Булатов.

Привітали Юрія також заступник начальника ГУНП Віталій Ковальчук і радник з питань ветеранської політики Ігор Дрючан.

Підполковник Юрій Столярчук нині працює в управлінні карного розшуку. Два роки він ніс службу в ОШБ «Лють» на донецькому напрямку. Офіцер отримав поранення й контузії, неодноразово витягував тяжко поранених, разом з побратимами знищував особовий склад і техніку ворога. Досвід фронту, побратимство та відповідальність залишаються для нього незмінними орієнтирами.


