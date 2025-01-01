На Рівненщині водій автобуса забув вночі 17-річну пасажирку на автозаправці: допомогли патрульні

Патрульні допомогли дівчині, яку вночі автобус залишив на автозаправці.Про це повідомили у патрульній поліції Рівненщини.На лінію 102 звернулася дівчина, яка повідомила, що її випадково залишив на автозаправці водій автобуса міжнародного сполучення. У салоні залишилися її особисті речі та документи, а транспорт уже поїхав далі у бік Рівного.Патрульні виїхали на місце, забрали 17-річну дівчину й вирушили слідом за автобусом. Завдяки швидкій взаємодії екіпажів транспортний засіб вдалося виявити на автовокзалі в Рівному. Громадянка підтвердила, що це саме той транспорт.Під час спілкування водій пояснив, що не помітив відсутності пасажирки. Патрульні провели з ним профілактичну бесіду, наголосивши на відповідальності та необхідності уважно слідкувати за пасажирами.