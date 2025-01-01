На Рівненщині водій автобуса забув вночі 17-річну пасажирку на автозаправці: допомогли патрульні

На Рівненщині водій автобуса забув вночі 17-річну пасажирку на автозаправці: допомогли патрульні
Патрульні допомогли дівчині, яку вночі автобус залишив на автозаправці.

Про це повідомили у патрульній поліції Рівненщини.

На лінію 102 звернулася дівчина, яка повідомила, що її випадково залишив на автозаправці водій автобуса міжнародного сполучення. У салоні залишилися її особисті речі та документи, а транспорт уже поїхав далі у бік Рівного.

Патрульні виїхали на місце, забрали 17-річну дівчину й вирушили слідом за автобусом. Завдяки швидкій взаємодії екіпажів транспортний засіб вдалося виявити на автовокзалі в Рівному. Громадянка підтвердила, що це саме той транспорт.

Під час спілкування водій пояснив, що не помітив відсутності пасажирки. Патрульні провели з ним профілактичну бесіду, наголосивши на відповідальності та необхідності уважно слідкувати за пасажирами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, пасажирка, автобус, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В ОП спростували заяви ЗМІ про готовність України до буферної зони на Донбасі
Сьогодні, 15:31
Зеленський приїхав у Куп'янськ. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
На Рівненщині водій автобуса забув вночі 17-річну пасажирку на автозаправці: допомогли патрульні
Сьогодні, 15:01
У Луцьку відзначили підполковника Юрія Столярчука – бійця ОШБ «Лють», який два роки служив на донецькому напрямку
Сьогодні, 14:32
Росія вдарила дронами по спортивній школі на Сумщині під час тренування дітей
Сьогодні, 14:29
Медіа
відео
1/8