В ОП спростували заяви ЗМІ про готовність України до буферної зони на Донбасі

Михайла Подоляка, що Україна начебто готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі.



Як передає



«Чи погодилась Україна, чи не погодилась (на створення буферної зони на Донбасі - ред.) – може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам», - пояснив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.



Як повідомлялося, 11 грудня Президент Володимир Зеленський сказав журналістам, що станом на тепер американська сторона бачить компроміс щодо Донеччини у відведенні українських військ із частини території, а російські війська нібито не заходять у цю зону. Цю територію у США називають “вільною економічною” або “демілітаризованою зоною”, у той час як питання її управління залишається невизначеним. За словами Зеленського, це не відповідає інтересам України, але треба продовжувати діалог.



Видання Le Monde заявило, що Україна нібито готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі з метою припинення війни.

