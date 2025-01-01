Мобілізовані гравці луцького «Любарта»: що про них відомо

Мобілізовані гравці ФК "Любарт" Дмитро Романюк та Назар Сеник готуються до БЗВП та подальшої служби у лавах Національної гвардії України.



Про це



"Після прибуття до Одеси потягом (5 грудня), наша команда перемістилася в бус для трансферу до місця проведення матчу, щоб провести там тренування. Дорогою до спортивного комплексу, автомобіль зупинили на мобільному блокпості. У всіх пасажирів перевірили документи і за підсумком перевірки виявили, що Романюк та Сеник підлягають мобілізації за віком і не мають відстрочки чи бронювання", - йдеться в повідомленні.



У "Любарті" зазначили, що гравців забрали до ТЦК, але наступного дня дозволили взяти участь у матчі проти «Tyre Expert». Після гри вони повернулися до частини. Попереду на хлопців очікує базова загальновійськова підготовка та служба у визначеному підрозділі НГУ.



"Дмитре та Назаре, ви залишаєтеся частиною великої «князівської» родини. Наш клуб підтримуватиме вас та чекатиме моменту, коли ви знову зможете повернутися на паркет у футболках «Любарта». Цінуємо вас та чекаємо вдома. У нас ще багато спільних незавершених справ!" - наголошують у команді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! таготуються до БЗВП та подальшої служби у лавах Національної гвардії України.Про це повідомили у пресслужбі футбольного клубу."Після прибуття до Одеси потягом (5 грудня), наша команда перемістилася в бус для трансферу до місця проведення матчу, щоб провести там тренування. Дорогою до спортивного комплексу, автомобіль зупинили на мобільному блокпості. У всіх пасажирів перевірили документи і за підсумком перевірки виявили, що Романюк та Сеник підлягають мобілізації за віком і не мають відстрочки чи бронювання", - йдеться в повідомленні.У "Любарті" зазначили, що гравців забрали до ТЦК, але наступного дня дозволили взяти участь у матчі проти «Tyre Expert». Після гри вони повернулися до частини. Попереду на хлопців очікує базова загальновійськова підготовка та служба у визначеному підрозділі НГУ."Дмитре та Назаре, ви залишаєтеся частиною великої «князівської» родини. Наш клуб підтримуватиме вас та чекатиме моменту, коли ви знову зможете повернутися на паркет у футболках «Любарта». Цінуємо вас та чекаємо вдома. У нас ще багато спільних незавершених справ!" - наголошують у команді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію