Мобілізовані гравці луцького «Любарта»: що про них відомо

Мобілізовані гравці луцького «Любарта»: що про них відомо
Мобілізовані гравці ФК "Любарт" Дмитро Романюк та Назар Сеник готуються до БЗВП та подальшої служби у лавах Національної гвардії України.

Про це повідомили у пресслужбі футбольного клубу.

"Після прибуття до Одеси потягом (5 грудня), наша команда перемістилася в бус для трансферу до місця проведення матчу, щоб провести там тренування. Дорогою до спортивного комплексу, автомобіль зупинили на мобільному блокпості. У всіх пасажирів перевірили документи і за підсумком перевірки виявили, що Романюк та Сеник підлягають мобілізації за віком і не мають відстрочки чи бронювання", - йдеться в повідомленні.

У "Любарті" зазначили, що гравців забрали до ТЦК, але наступного дня дозволили взяти участь у матчі проти «Tyre Expert». Після гри вони повернулися до частини. Попереду на хлопців очікує базова загальновійськова підготовка та служба у визначеному підрозділі НГУ.
Мобілізовані гравці луцького «Любарта»: що про них відомо

"Дмитре та Назаре, ви залишаєтеся частиною великої «князівської» родини. Наш клуб підтримуватиме вас та чекатиме моменту, коли ви знову зможете повернутися на паркет у футболках «Любарта». Цінуємо вас та чекаємо вдома. У нас ще багато спільних незавершених справ!" - наголошують у команді.
Мобілізовані гравці луцького «Любарта»: що про них відомо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Любарт, гравці, мобілізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку навпроти РЦ «Промінь» з’явиться нова парковка
Сьогодні, 16:31
Біля Луцька водійка в'їхала у паркан
Сьогодні, 16:18
Мобілізовані гравці луцького «Любарта»: що про них відомо
Сьогодні, 16:11
В ОП спростували заяви ЗМІ про готовність України до буферної зони на Донбасі
Сьогодні, 15:31
Зеленський приїхав у Куп'янськ. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
Медіа
відео
1/8