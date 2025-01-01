Зеленський приїхав у Куп'янськ. ВІДЕО

Володимир Зеленський приїхав у Купʼянськ на Харківщині. Попередньо проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони



“Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта”, – сказав президент у відеозверненні.



Він зазначив, що зараз «надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії».



“Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці. Слава Україні!” – сказав Зеленський.



