Зеленський приїхав у Куп'янськ. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
Сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський приїхав у Купʼянськ на Харківщині. Попередньо проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони зачистили всю північно-західну околицю міста.
“Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта”, – сказав президент у відеозверненні.
Він зазначив, що зараз «надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії».
“Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці. Слава Україні!” – сказав Зеленський.
